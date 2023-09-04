"Накачивал" алкоголем и насиловал девушек в Херсонской области: оккупант получил подозрение

Детали

По данным следствия, весной 2022 года подозреваемый совершал сексуальное насилие на оккупированных территориях Херсонской области.

"В апреле 2022 года он прибыл во двор дома, где проживала несовершеннолетняя девушка. Направив оружие на членов семьи, он забрал девушку с собой, а затем изнасиловал", - сообщили в прокуратуре.

В мае 2022 года, как сообщается, он совершил такие же действия с другой девушкой, в другом населенном пункте Херсона. "Под предлогом проверки "благонадежности" российский военный забрал ее из родного дома, угрожал оружием, выстрелил из пистолета у головы и изнасиловал", - отметили в ведомстве.

"В обоих случаях подозреваемый заставлял девушек против воли употреблять алкогольные напитки, в результате чего одна из пострадавших потеряла сознание", - указали в прокуратуре.

Как сообщается, военнослужащий вс россии идентифицирован и ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Трое российских окупантов будут судить за изнасилование девушки во время оккупации Харьковской области.