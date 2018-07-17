Наглядову раду “Укрзалізниці” очолив керівник українського офісу ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні під час засідання новосформованої Наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця” було обрано її голову. Очолив Наглядову раду Шевкі Аджунер, його заступником обрано Даніеля Білака, корпоративним секретарем ПАТ “Укрзалізниця” обрано Мирослава Молнара, повідомили УНН у прес-службі компанії.
Як повідомили у прес-службі, також учасники засідання утворили комітети Наглядової ради.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Удвічі більше пасажирів подорожують до ЄС поїздами
“Шевкі Аджунер очолює український офіс Європейського банку реконструкції та розвитку. Має досвід роботи на вищих управлінських посадах міжнародного рівня, спеціалізація — фінансовий/банківський сектор”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, перше установче засідання Наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця” проходить 17 липня 2018 року.
За новим законодавством на Наглядову раду товариства покладено не тільки контролюючі та регулюючі функції, вона також здійснює управління компанією.