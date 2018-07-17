Наблюдательный совет "Укрзализныци" возглавил руководитель украинского офиса ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня во время заседания вновь сформированного Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" был избран его голова. Возглавил Наблюдательный совет Шевки Аджунер, его заместителем избран Даниэль Билака, корпоративным секретарем ПАО "Укрзализныця" избран Мирослав Молнар, сообщили УНН в пресс-службе компании.
Как сообщили в пресс-службе, также участники заседания образовали комитеты Наблюдательного совета.
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"Шевки Аджунер возглавляет украинский офис Европейского банка реконструкции и развития. Имеет опыт работы на высших управленческих должностях международного уровня, специализация - финансовый/банковский сектор", - говорится в сообщении.
Напомним, первое учредительное заседание Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" проходит 17 июля 2018 года.
По новому законодательству на Наблюдательный совет общества возложено не только контролирующие и регулирующие функции, он также осуществляет управление компанией.