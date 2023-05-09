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Нафтовий гігант Saudi Aramco повідомив про падіння прибутку у першому кварталі на 19%

Нафтовий гігант Saudi Aramco повідомив про падіння прибутку у першому кварталі на 19%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Нафтовий гігант Saudi Aramco у вівторок оголосив про чистий прибуток за перший квартал у розмірі 31,9 млрд доларів, що на 19,25% менше, ніж роком раніше, пише УНН.

Деталі

Дохід був нижчим, ніж 39,5 млрд доларів, про які повідомлялося за той же період 2022 року, коли вторгнення росії в Україну, що викликало зростання цін на нафту.

Це понад три чверті сукупного прибутку в першому кварталі у розмірі 40,5 млрд доларів, про який повідомляють п'ять найбільших нафтових компаній: BP і Shell у Великій Британії, ExxonMobil і Chevron у США та TotalEnergies у Франції.

"Результати відображають постійну високу надійність Aramco, увагу до витрат і нашу здатність реагувати на ринкові умови, оскільки ми генеруємо сильні грошові потоки і ще більше зміцнюємо баланс", - заявив президент та головний виконавчий директор Амін Хасан Нассер.

Фірма повідомила про рекордний прибуток у розмірі 161,1 мільярда доларів минулого року, що дозволило королівству вперше за майже десять років збільшити річний профіцит бюджету.

У середині квітня Саудівська Аравія оголосила про передачу чотиривідсоткового пакету акцій Aramco на суму майже 80 мільярдів доларів компанії Sanabil Investments, контрольованої Державним інвестиційним фондом королівства (PIF), одним із найбільших у світі суверенних фондів добробуту.

Дефіцит бюджету

Національний бюджет, затверджений на 2023 рік, передбачає профіцит у розмірі 16 мільярдів саудівських ріалів (4 мільярди доларів) та зростання ВВП на 3,1 відсотка, повідомило міністерство фінансів у грудні.

У неділю міністерство фінансів оголосило про дефіцит бюджету в розмірі 2,9 мільярда саудівських ріалів (приблизно 773 мільйони доларів) у першому кварталі 2023 року, що відображає тривідсоткове зниження доходів від нафти і 29-відсотковий стрибок видатків.

Доповнення

Минулого місяця великі виробники нафти на чолі з Саудівською Аравією оголосили про несподіване скорочення видобутку більш ніж на мільйон барелів на добу, назвавши це «попереджувальним» кроком, спрямованим на стабілізацію ринку.

Це послідувало за спірним рішенням у жовтні ОПЕК та її союзників, включаючи росію, відомих під загальною назвою ОПЕК+, скоротити видобуток на два мільйони барелів на день.

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