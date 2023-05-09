Нефтяной гигант Saudi Aramco сообщил о падении прибыли в первом квартале на 19%

Детали

Доход был ниже, чем 39,5 млрд долларов, о которых сообщалось за тот же период 2022 года, когда вторжение россии в Украину, вызвавшее рост цен на нефть.

Это более трех четвертей совокупной прибыли в первом квартале в размере 40,5 млрд долларов, о которой сообщают пять крупнейших нефтяных компаний: BP и Shell в Великобритании, ExxonMobil и Chevron в США и TotalEnergies во Франции.

"Результаты отражают постоянную высокую надежность Aramco, внимание к затратам и нашу способность реагировать на рыночные условия, поскольку мы генерируем сильные денежные потоки и еще больше укрепляем баланс", - заявил президент и главный исполнительный директор Амин Хасан Нассер.

Фирма сообщила о рекордной прибыли в размере 161,1 миллиарда долларов в прошлом году, что позволило королевству впервые за почти десять лет увеличить годовой профицит бюджета.

В середине апреля Саудовская Аравия объявила о передаче четырехпроцентного пакета акций Aramco на сумму почти 80 миллиардов долларов компании Sanabil Investments, контролируемой Государственным инвестиционным фондом королевства (PIF), одним из крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния.

Дефицит бюджета

Национальный бюджет, утвержденный на 2023 год, предусматривает профицит в размере 16 миллиардов саудовских риалов (4 миллиарда долларов) и рост ВВП на 3,1 процента, сообщило министерство финансов в декабре.

В воскресенье министерство финансов объявило о дефиците бюджета в размере 2,9 миллиарда саудовских риалов (примерно 773 миллиона долларов) в первом квартале 2023 года, что отражает трехпроцентное снижение доходов от нефти и 29-процентный скачок расходов.

Дополнение

В прошлом месяце крупные производители нефти во главе с Саудовской Аравией объявили о неожиданном сокращении добычи более чем на миллион баррелей в сутки, назвав это «предупредительным» шагом, направленным на стабилизацию рынка.

Это последовало за спорным решением в октябре ОПЕК и ее союзников, включая россию, известных под общим названием ОПЕК+, сократить добычу на два миллиона баррелей в день.