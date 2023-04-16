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Саудовская Аравия передала нефтяные акции Aramco на миллиарды долларов в фонд благосостояния страны

Саудовская Аравия передала нефтяные акции Aramco на миллиарды долларов в фонд благосостояния страны

Киев • УНН

 • 990201 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Саудовская Аравия передала второй четырехпроцентный пакет акций энергетического гиганта Aramco стоимостью десятки миллиардов долларов под контроль суверенного фонда страны, передает УНН.

Детали

Официальное саудовское агентство печати сообщило, что акции были переданы Sanabil Investments, фирме, контролируемой Государственным инвестиционным фондом королевства (PIF), одним из крупнейших в мире суверенных фондов с активами более 620 миллиардов долларов.

В прошлом году четыре процента акций Aramco, стоимость которых на тот момент оценивалась в 80 миллиардов долларов, были переданы непосредственно PIF.

Стоимость последних акций оценивается почти в 80 миллиардов долларов, исходя из текущей рыночной капитализации Aramco, одной из самых ценных компаний в мире.

Инвестиции Sanabil «включают в себя венчурный капитал, капитал роста и небольшие выкупы», согласно его веб-сайту.

Нефтяной гигант продал 1,7 процента своих акций на саудовской бирже в декабре 2019 года, получив 29,4 миллиарда долларов в результате крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций.

Дополнение

Saudi Aramco сообщила о рекордной прибыли в размере 161,1 миллиарда долларов в прошлом году, обязалась достичь операционного нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

Это относится к выбросам, производимым непосредственно промышленными площадками Aramco, но не к CO2, образующемуся при сжигании клиентами саудовской нефти в их автомобилях, электростанциях и печах.

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