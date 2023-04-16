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Саудівська Аравія передала нафтові акції Aramco на мільярди доларів у фонд добробуту країни

Саудівська Аравія передала нафтові акції Aramco на мільярди доларів у фонд добробуту країни

Київ • УНН

 • 990204 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Саудівська Аравія передала другий чотиривідсотковий пакет акцій енергетичного гіганта Aramco вартістю десятки мільярдів доларів під контроль суверенного фонду країни, передає УНН.

Деталі

Офіційне саудівське агентство друку повідомило, що акції були передані Sanabil Investments, фірмі, контрольованій Державним інвестиційним фондом королівства (PIF), одним із найбільших у світі суверенних фондів з активами понад 620 мільярдів доларів.

Минулого року чотири відсотки акцій Aramco, вартість яких на той момент оцінювалася в 80 мільярдів доларів, було передано безпосередньо PIF.

Вартість останніх акцій оцінюється майже в 80 мільярдів доларів, виходячи з поточної ринкової капіталізації Aramco, однієї з найцінніших компаній у світі.

Інвестиції Sanabil «включають у себе венчурний капітал, капітал зростання та невеликі викупи», згідно з його веб-сайтом.

Нафтовий гігант продав 1,7 відсотка своїх акцій на саудівській біржі у грудні 2019 року, отримавши 29,4 мільярда доларів у результаті найбільшого у світі первинного публічного розміщення акцій.

Доповнення

Saudi Aramco повідомила про рекордний прибуток у розмірі 161,1 мільярда доларів минулого року, зобов'язалася досягти «операційного нульового рівня» викидів вуглецю до 2050 року.

Це стосується викидів, які виробляються безпосередньо промисловими майданчиками Aramco, але не до CO2, що утворюється, коли клієнти спалюють саудівську нафту у своїх автомобілях, електростанціях та печах.

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