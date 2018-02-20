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"Нафтогаз" зменшив березневі ціни на газ для промспоживачів

"Нафтогаз" зменшив березневі ціни на газ для промспоживачів

Київ • УНН

 • 7284 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. “Нафтогаз” зменшив ціни на газ на березень для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 14,1% та 12,3% відповідно, порівняно із цінами на лютий 2018 року. Про це повідомили у компанії, передає УНН.

“НАК „Нафтогаз України“ опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 по 31 березня 2018 року (включно), для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на лютий 2018 року, у березні ціни зменшено на 14,1% та 12,3%”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом”.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив документ, який визначає чіткі терміни відокремлення від газового монополіста НАК “Нафтогаз України” функції транспортування і зберігання газу.

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