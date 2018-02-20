"Нафтогаз" снизил мартовские цены на газ для промпотребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. “Нафтогаз” снизил цены на газ на март для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 14,1% и 12,3% соответственно по сравнению с ценами на февраль 2018 года. Об этом сообщили в компании, передает УНН.
“НАК ”Нафтогаз Украины“ опубликовала новые ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 по 31 марта 2018 (включительно), для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на февраль 2018 года, в марте цены уменьшены на 14,1% и 12,3%”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с “Нафтогазом”.
Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил документ , который определяет четкие сроки отделения от газового монополиста НАК “Нафтогаз Украины” функции транспортировки и хранения газа.