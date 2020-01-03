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Нафтогаз та Газпром мають повідомити Стокгольм про мирову угоду протягом січня

Нафтогаз та Газпром мають повідомити Стокгольм про мирову угоду протягом січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Нафтогаз та Газпром мають повідомити Стокгольмський арбітраж про досягнуту Мирову угоду щодо взаємного відкликання судових позовів протягом січня 2020 року. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАК “Нафтогаз України” у відповідь на інформаційний запит.

“30 грудня Нафтогаз та Газпром підписали Мирову угоду, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року. Сторони мають повідомити Арбітраж про досягнуту мирову угоду протягом січня 2020 року”, — повідомили у компанії, відповідаючи на запитання щодо відкликання Нафтогазом судових позовів проти Газпрому, зокрема, про “Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги”, яку Нафтогаз скерував до Стокгольмського арбітражу восени 2019 року.

Нагадаємо, 21 грудня міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що у межах газових домовленостей між Україною і Росією, у тому числі про виплату українській стороні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, врегульовуються і питання майбутніх арбітражів, а саме відкликання Нафтогазом решти судових позовів проти Газпрому.

Як повідомляв УНН, у липні 2018 року НАК “Нафтогаз України” подала позов до Стокгольмського арбітражу проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит на 12 млрд доларів.

Варто зазначити, 30 грудня у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

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