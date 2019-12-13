"Нафтогаз" про переговори з РФ: поки зарано говорити про узгоджений варіант
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Після двосторонніх переговорів України і Росії щодо транзиту газу, що відбулись сьогодні у відні, про узгоджений варіант говорити поки зарано. Про це написав у Facebook виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, передає УНН.
“Завершили зустріч з О. Міллєром, керівником Газпрому. Домовилися продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту. Пока зарано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію. Активна робота триває...”, — написав Вітренко.
Як повідомляв УНН, попередні двосторонні переговори відбулися 28 листопада у Відні. Після переговорів в Нафтогазі повідомили, що було погоджено, що російська і українська сторони в двосторонньому форматі повинні почати обговорювати технічні деталі, а також спробувати знайти рішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмського арбітражу.
Газове питання піднімали і на полях саміту “нормандської четвірки” в Парижі 9 грудня. У Нафтогазі за результатами відзначали, що “нічого не обнуляють з РФ”.