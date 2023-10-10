Нафта падає в ціні на тлі обережності інвесторів через ситуацію на Близькому Сході

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Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у вівторок під час торгів, станом на 15:30, впали в ціні до 87,99 долара за барель, за даними Bloomberg. Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,18%.

При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 86,21 долара за барель, втративши 0,20%.

Brent і WTI подорожчали більш ніж на 3,50 дол. у понеділок, оскільки зіткнення викликали побоювання, що конфлікт може поширитися за межі Гази в багатий нафтою регіон.

"Після терактів в Ізраїлі минулих вихідних на ринках усе ще багато невизначеності", - заявили аналітики ING у вівторок, додавши, що зараз ринки нафти оцінюють премію за ризик.

"Якщо повідомлення про залученість Ірану виявляться правдивими, це дасть ще один поштовх цінам, оскільки ми очікуємо, що США зроблять суворішим забезпечення дотримання нафтових санкцій проти Ірану. Це ще більше стисне і без того стиснений ринок", – додали аналітики ING.

Хоча Ізраїль виробляє дуже мало сирої нафти, ринки стурбовані тим, що ескалація конфлікту може зашкодити постачанням на Близькому Сході та погіршити очікуваний дефіцит до кінця року.

Ізраїльський порт Ашкелон і його нафтовий термінал були закриті внаслідок конфлікту, повідомили джерела в понеділок.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що нафта марки Brent зрештою стабілізується на рівні 90-100 доларів за барель у четвертому кварталі 2023 року", - сказав енергетичний аналітик CBA Вівек Дхар, додавши, що палестино-ізраїльський конфлікт підвищує ризик того, що ф'ючерси на Brent будуть відстежуватися на рівні 100 дол. за барель та вище.

Більш позитивним сигналом для постачання є те, що Венесуела та США просунулися в переговорах, які можуть полегшити санкції щодо Каракаса, дозволивши принаймні ще одній іноземній нафтовій компанії використосувати венесуельську сиру нафту за певних умов, пише видання.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.