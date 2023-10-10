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Нефть падает на фоне осторожности инвесторов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Нефть падает на фоне осторожности инвесторов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 471158 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Цены на нефть снизились во вторник после роста более чем на 4% на предыдущей сессии, при этом трейдеры проявляют осторожность, наблюдая за возможными перебоями в поставках на фоне военных столкновений между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в декабре во вторник во время торгов, по состоянию на 15:30, упали в цене до 87,99 доллара за баррель, по данным Bloomberg. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 86,21 доллара за баррель, потеряв 0,20%.

Brent и WTI выросли более чем на 3,50 доллара в понедельник, поскольку столкновения вызвали опасения, что конфликт может распространиться за пределы Газы в богатый нефтью регион. 

"После терактов в Израиле в минувшие выходные на рынках все еще много неопределенности", - заявили аналитики ING во вторник, добавив, что сейчас рынки нефти оценивают премию за риск.

"Если сообщения о причастности Ирана окажутся правдой, это даст еще один толчок ценам, поскольку мы ожидаем, что США сделают более строгим обеспечение соблюдения нефтяных санкций против Ирана. Это еще больше сжало бы и без того сжатый рынок", – добавили аналитики ING.

Хотя Израиль производит очень мало сырой нефти, рынки обеспокоены тем, что эскалация конфликта может нанести ущерб поставкам на Ближнем Востоке и усугубить ожидаемый дефицит к концу года.

Израильский порт Ашкелон и его нефтяной терминал были закрыты в результате конфликта, сообщили источники в понедельник.

"Иы по-прежнему считаем, что нефть марки Brent в конечном итоге стабилизируется на уровне 90-100 долларов за баррель в четвертом квартале 2023 года", - сказал энергетический аналитик CBA Вивек Дхар, добавив, что палестино-израильский конфликт повышает риск того, что фьючерсы на Brent будут отслеживаться на уровне 100 долл. за баррель и выше.

Более позитивным сигналом для поставок является то, что Венесуэла и США продвинулись в переговорах, которые могут облегчить санкции в отношении Каракаса, позволив по крайней мере еще одной иностранной нефтяной компании использовать венесуэльскую сырую нефть при определенных условиях, пишет издание.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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