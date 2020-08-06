Надані "правками Геруса-Кисилевського" пільги сталеплавним заводам позначаться на кишені українців — ексміністр
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Пільгові тарифи на передачу електроенергії для окремих сталеплавних заводів покриватимуться коштом українських споживачів. Про це УНН розповів ексміністр палива та енергетики Юрій Продан.
"По-перше, це зовсім непотрібна пільга, бо ці підприємства (сталеплавні заводи) і так мають гарну рентабельність.
По-друге, це геть неринковий механізм, коли одним пільги дають, а іншим – ні. Витрати на ці пільги ляжуть на інших споживачів, в тому числі - і на населення України", - каже Продан.
Зазначимо, що введення пільгового тарифу на передачу електроенергії для окремих сталеплавних заводів пролобіював народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський. Відповідну поправку до урядового законопроекту про "зелену" енергетику (№ 3658) Кисилевський вніс за підтримки голови енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса.
Ініціатор пільгових тарифів Кисилевський раніше обіймав посаду директора з корпоративних відносин ТОВ "Інтерпайп Україна" Віктора Пінчука. За його ж словами, під пільги потрапляють заводи "Дніпросталь", "Електросталь" та "Азовелектросталь", а також "Дніпроспецсталь". "Дніпроспецсталь" — завод, який контролюють структури VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова (ексдепутата Держдуми Росії від партії "Единая Россия") та Михайла Воєводіна. Партнерами росіян ЗМІ називають Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Раніше 30% акцій належали EastOne Віктора Пінчука.
Надання пільг контрольованим російськими підприємцями заводам Продан розкритикував.
"Неприпустимо, коли в Україні під пільги потрапляють заводи країни-агресора", - сказав він.
Схожої думки ексміністр палива та енергетики Іван Плачков.
"Нікому в Україні, а тим більше якщо мова про російські підприємства, будь-які пільги давати не можна. Це абсолютно неправильно, така вибірковість – це порочна практика 90-х років. Такого ніде у світі немає.
Електроенергія повинна коштувати для всіх однаково", - сказав він.
Нагадаємо, голова енергетичного Комітету ВР Андрій Герус також лобіює відкриття імпорту електроенергії з РФ та Білорусі в Україну. Категорично проти Міненерго та галузеві експерти. Вони пояснюють, що в Україні профіцит власного виробництва електроенергії - імпорт призведе до вимушеного скорочення вітчизняної генерації, зокрема АЕС та ТЕС.