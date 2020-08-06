Предоставленные "правками Геруса-Кисилевского" льготы сталеплавильным заводам скажутся на кармане украинцев — экс-министр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Льготные тарифы на передачу электроэнергии для отдельных сталеплавильных заводов будут покрываться за счет украинских потребителей. Об этом УНН рассказал экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан.
"Во-первых, это совсем ненужная льгота, потому что эти предприятия (сталеплавильные заводы) и так имеют хорошую рентабельность.
Во-вторых, это совсем нерыночный механизм, когда одним льготы дают, а другим - нет. Расходы на эти льготы лягут на других потребителей, в том числе - и на население Украины", - говорит Продан.
Отметим, что введение льготного тарифа на передачу электроэнергии для отдельных сталеплавильных заводов пролоббировал народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский. Соответствующую поправку в правительственный законопроект о "зеленой" энергетике (№ 3658) Кисилевский внес при поддержке главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса.
Инициатор льготных тарифов Кисилевский ранее занимал должность директора по корпоративным отношениям ООО "Интерпайп Украина" Виктора Пинчука. По его же словам, в льготы попадают заводы "Днепросталь", "Электросталь" и "Азовэлектросталь", а также "Днепроспецсталь". "Днепроспецсталь" - завод, который контролируют структуры VS Energy российских предпринимателей Александра Бабакова (экс-депутата Госдумы России от партии "Единая Россия") и Михаила Воеводина. Партнерами россиян СМИ называют Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Ранее 30% акций принадлежали EastOne Виктора Пинчука.
Предоставление льгот контролируемым российскими предпринимателями заводам Продан раскритиковал.
"Недопустимо, когда в Украине под льготы попадают заводы страны-агрессора", - сказал он.
Похожего мнения экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков.
"Никому в Украине, а тем более если речь о российских предприятиях, любые льготы давать нельзя. Это абсолютно неправильно, такая избирательность - это порочная практика 90-х годов. Такого нигде в мире нет.
Электроэнергия должна стоить для всех одинаково", - сказал он.
Напомним, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус также лоббирует открытие импорта электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину. Категорически против Минэнерго и отраслевые эксперты. Они объясняют, что в Украине профицит собственного производства электроэнергии - импорт приведет к вынужденному сокращению отечественной генерации, в частности АЭС и ТЭС.