У “зеленому” законі Герус і Киселевський пролобіювали інтереси росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні введено нове законодавче поняття — “зелена” металургія. Ініціатива належить народному депутату від фракції “Слуга народу” Дмитру Кисилевському, колишньому директору з корпоративних відносин ТОВ “Інтерпайп Україна” Віктора Пінчука, повідомляє УНН.
Саме він, за підтримки Голови енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса, вніс відповідну поправку до урядового законопроекту про “зелену” енергетику (№ 3658).
Ця поправка передбачає, що “зеленими” металургами тепер вважаються сталеплавні підприємства, що здійснюють викиди до 250 кг вуглекислого газу на 1 тону сталевої продукції та виключно з електродуговим методом виробництва.
Для таких підприємств введено пільговий тариф на передачу електроенергії який не буде враховувати витрати “Укренерго” на виплати по “зеленому” тарифу, тобто фактично ці підприємства будуть сплачувати в рази менше коштів до бюджету.
За словами члена енергетичного Комітету ВР Олексія Кучеренко, такий лобізм обраних компаній може коштувати державі десятки мільйонів доларів США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент розгляне відставку Геруса
За словами ж самого нардепа Кисилевського, в групу “зеленої” електрометалургії потрапляють завод “Дніпросталь”, “Електросталь” та “Азовелектросталь”, а також “Дніпроспецсталь”.
“Дніпроспецсталь” — завод, який контролюють структури “VS Energy” російських підприємців Олександра Бабакова (ексдепутата Держдуми Росії від партії “Единая Россия”) та Михайла Воєводіна. Партнерами росіян ЗМІ називають Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Раніше 30% акцій належали EastOne Віктора Пінчука.
Поправку Кисилевського підтримав під час голосування Голова енергетичного Комітету ВР Герус, якого часто пов’язують з Ігорем Коломойським.
“Хочу поставити на підтвердження правку номер 881, автор Кисилевський, вона врахована комітетом, але хочу, щоб відповідно була врахована і при голосуванні в залі”, — йдеться у стенограмі голосування.
Законопроект з поправкою про “зелену” металургію був прийнятий парламентом 21 липня 228 голосами “за”. Після підписання Президентом, відповідні зміни опубліковані і введені в дію. Повний текст змін тут.