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Нардеп розповів про "нахабні" правки до законопроекту по "зеленій" енергетиці

Нардеп розповів про "нахабні" правки до законопроекту по "зеленій" енергетиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Народний депутат від “Батьківщини” Олексій Кучеренко повідомив, що почав аналізувати ті тисячу правок, якими заспамили урядовий законопроект про “зелену” енергетику, повідомляє УНН.

Зазначимо, що цей законопроект містить меморандум з виробниками “зеленої” енергетики та урядом, досягнутий, як кажуть, великими зусиллями. Законопроект був визначений Президентом Володимиром Зеленським як невідкладний і мав бути прийнятий ще на минулому тижні. Кожен місяць його затягування обходиться українцям в значну суму — лише у липні 900 млн грн збитку. Та оперативне прийняття його було провалено, зокрема через законодавчий спам правками. Примітно, що спамила здебільшого монобільшість Зеленського.

“Почав аналізувати таблицю з тисячею правок до законопроекту про „зелений тариф“ і одразу був неприємно здивований. Такої нахабної правки давно не зустрічав. Пропонується ввести поняття „зелена металургія“. Просто вдумайтесь в цей оксиморон, який просуває „слуга“ Дмитро Кисилевський. До речі, в минулому піарщик Інтерпайпу”, — зазначив Кучеренко.

Він пояснив, що цей нардеп лобіює багатомільйонну пільгу близькій трубно-колісній компанії і хоче звільнити саме сталеплавильний завод від сплати тарифу “Укренерго” за передачу електроенергії.

“На цілих 10 років. І це той тариф, який, на думку НКРЕКП, мав би покращити фінансову ситуацію на енергоринку.

Виходить з серпня всі підприємства повинні будуть сплачувати тариф на передачу в 1,5 разів більший, але одна єдина компанія матиме привілею його не платити зовсім, ще й до 2030 року. Ціна економії для куратора Кисилевського — 12-15 мільйонів доларів щороку. І це ті кошти, які недоотримає державне „Укренерго“.

Хто наступний за пильними — металурги, водоканали, електротранспорт чи керуючі компанії?!”, — пише Кучеренко.

За його словами, це вже не перше сумнівне лобіювання з боку “слуг народу”.

“Пане Зеленський, скільки ще енергетика має зазнати грабіжницьких схем від депутатів вашої фракції — торгівля повітрям, безпечний імпорт з РФ, а тепер „зелена металургія“”, — резюмує Кучеренко.

Нагадаємо, урядовий законопроект по “зеленій” енергетиці передбачає зниження “зеленого” тарифу. Спроба його зриву або відтягування означатиме дію нинішніх надмірних тарифів.

Також нагадаємо, нардеп від “Слуги народу” Андрій Жупанін подав законопроект, який передбачає відкриття імпорту електроенергії з РФ. При тому, що в Україні профіцит власного виробництва.

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