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Нардеп рассказал о "наглых" правках в законопроект по "зеленой" энергетике

Нардеп рассказал о "наглых" правках в законопроект по "зеленой" энергетике

Киев  •  УНН

 • 15641 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Народный депутат от “Батькивщины” Алексей Кучеренко сообщил, что начал анализировать те тысячу поправок, которыми заспамили правительственный законопроект о “зеленой” энергетике, сообщает УНН.

Отметим, что этот законопроект содержит меморандум с производителями “зеленой” энергетики и правительством, достигнут, как говорят, трудом. Законопроект был определен Президентом Владимиром Зеленским как неотложный и должен был быть принят еще на прошлой неделе. Каждый месяц его затягивание обходится украинцам в значительную сумму — только в июле 900 млн грн убытка. И оперативное принятие его было провалено, в частности из-за законодательного спама правками. Примечательно, что спамило в основном монобольшинство Зеленского.

“Начал анализировать таблицу с тысячей поправок к законопроекту о „зеленом тарифе“ и сразу был неприятно удивлен. Такой наглой правки давно не встречал. Предлагается ввести понятие „зеленая металлургия“. Просто вдумайтесь в этот оксюморон, который продвигает „слуга“ Дмитрий Кисилевский. Кстати, в прошлом пиарщик Интерпайпа”, — отметил Кучеренко.

Он пояснил, что этот нардеп лоббирует многомиллионную льготу близкой трубно-колесной компании и хочет освободить именно сталеплавильный завод от уплаты тарифа “Укрэнерго” за передачу электроэнергии.

“На целых 10 лет. И это тот тариф, который, по мнению НКРЭКУ, должен улучшить финансовую ситуацию на энергорынке.

Получается с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раз больше, но одна единственная компания будет иметь привилегии его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевский — 12-15 миллионов долларов ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное „Укрэнерго“.

Кто следующий за бдительными — металлурги, водоканалы, электротранспорт или управляющие компании?!”, — пишет Кучеренко.

По его словам, это уже не первое сомнительное лоббирование со стороны “слуг народа”.

“Господин Зеленский, сколько еще энергетика должна претерпеть от грабительских схем от депутатов вашей фракции — торговля воздухом, безопасный импорт из РФ, а теперь „зеленая металлургия“”, — резюмирует Кучеренко.

Напомним, правительственный законопроект по “зеленой” энергетике предполагает снижение “зеленого” тарифа. Попытка его срыва или оттягивание означает действие нынешних чрезмерных тарифов.

Также напомним, нардеп от “Слуги народа” Андрей Жупанин подал законопроект, который предусматривает открытие импорта электроэнергии из РФ. При том, что в Украине профицит собственного производства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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