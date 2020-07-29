"Слуга народу" Герус лобіює імпорт електроенергії з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" і голова енергетичного Комітету ВР Андрій Герус продовжує запевняти всіх в необхідності закупівлі електроенергії з РФ і Білорусі на тлі власного перевиробництва, повідомляє УНН.
Аргументує він це можливими непередбаченими обставинами.
"Наприклад, взимку може статися, що у нас в ремонт випаде якийсь блок, а на вулиці мороз "мінус" 30 і тримається кілька тижнів. І може бути так, що нам теоретично знадобиться імпорт, щоб виправити ситуацію", - говорить Герус.
Але в Міненерго йому відповідають, що ні теоретично, ні практично імпорт електроенергії Україні не потрібен. У нашій країні надлишок виробництва, в тому числі атомної електроенергії. І ми самі зацікавлені у зовнішніх ринках збуту, але ніяк ні в імпорті.
Щодня українські АЕС при наявній можливості недовиробляють близько 50 млн кВт*год електроенергії, повідомляє Енергоатом.
Відповідно, просувний Герусом імпорт ще більше погіршить ситуацію.
Нагадаємо, законодавчими правками Геруса імпорт з РФ і Білорусі був відкритий в 2019 році. Як тільки в Україну зайшла надлишкова електроенергія - стали шахти. З простою Міненерго їх зміг вивести тільки влітку 2020 року.
Але досі шахтарі вважають дії Геруса зрадою національних інтересів і просять Президента Володимира Зеленського відправити його у відставку. Відповідна петиція вже набрала 25 тис. голосів і спрямована Зеленському на розгляд.
Паралельно правоохоронці розслідують кримінальну справу проти Геруса за фактом державної зради - теж за відкриття імпорту електроенергії.
УНН повідомляв, що на даний момент імпорт електроенергії в Україну призупинено. Подальша його доля вирішується в стінах парламенту. Герус лобіює продовження імпорту, Міненерго і Кабмін категорично проти.
Проти імпорту також експерти галузі.