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"Слуга народа" Герус лоббирует импорт электроэнергии из РФ

"Слуга народа" Герус лоббирует импорт электроэнергии из РФ

Киев  •  УНН

 • 15734 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" и глава энергетического комитета ВР Андрей Герус продолжает уверять всех в необходимости закупки электроэнергии из РФ и Беларуси на фоне собственного перепроизводства, сообщает УНН.

Аргументирует он это возможными непредвиденными обстоятельствами.

"Например, зимой может случиться, что у нас в ремонт выпадет какой-то блок, а на улице мороз "минус" 30 и держится несколько недель. И может быть так, что нам теоретически понадобится импорт, чтобы исправить ситуацию", - говорит Герус.

Но в Минэнерго ему отвечают, что ни теоретически, ни практически импорт электроэнергии Украине не нужен. В нашей стране избыток производства, в том числе атомной электроэнергии. И мы сами заинтересованы во внешних рынках сбыта, но никак ни в импорте.

Ежедневно украинские АЭС при имеющейся возможности недовырабатывают около 50 млн кВт*ч электроэнергии, сообщает Энергоатом.

Соответственно, продвигаемый Герусом импорт еще больше ухудшит ситуацию.

Напомним, законодательными поправками Геруса импорт из РФ и Беларуси был открыт в 2019 году. Как только в Украину зашла избыточная электроэнергия - стали шахты. Из простоя Минэнерго их смог вывести только летом 2020 года.

Но до сих пор шахтеры считают действия Геруса предательством национальных интересов и просят Президента Владимира Зеленского отправить его в отставку. Соответствующая петиция уже набрала 25 тыс. голосов и направлена Зеленскому на рассмотрение.

Параллельно правоохранители расследуют уголовное дело против Геруса по факту государственной измены - тоже из-за открытия импорта электроэнергии.

УНН сообщал, что на данный момент импорт электроэнергии в Украину приостановлен. Дальнейшая его судьба решается в стенах парламента. Герус лоббирует продолжение импорта, Минэнерго и Кабмин категорически против.

Против импорта также эксперты отрасли.

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