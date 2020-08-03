В "зеленом" законе Герус и Киселевский пролоббировали интересы россиян

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине введено новое законодательное понятие — “зеленая” металлургия. Инициатива принадлежит народному депутату от фракции “Слуга народа” Дмитрию Кисилевскому, бывшему директору по корпоративным отношениям ООО “Интерпайп Украина” Виктора Пинчука, сообщает УНН.

Именно он, при поддержке Председателя энергетического Комитета ВР Андрея Геруса, внес соответствующую поправку в правительственный законопроект о “зеленой” энергетике (№ 3658).

Эта поправка предусматривает, что “зелеными” металлургами теперь считаются сталеплавни предприятия, осуществляющие выбросы до 250 кг углекислого газа на 1 тонну стальной продукции и исключительно с электродуговой методом производства.

Для таких предприятий введен льготный тариф на передачу электроэнергии который не будет учитывать расходы “Укрэнерго” на выплаты по “зеленому” тарифу, то есть фактически эти предприятия будут платить в разы меньше средств в бюджет.

По словам члена энергетического Комитета ВР Алексея Кучеренко, такой лоббизм избранных компаний может стоить государству десятки миллионов долларов США.

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По словам же самого нардепа Кисилевского, в группу “зеленой” электрометаллургии попадают завод “Днепросталь”, “Электросталь” и “Азовэлектросталь”, а также “Днепроспецсталь”.

“Днепроспецсталь” — завод, который контролируют структуры “VS Energy” российских предпринимателей Александра Бабакова (экс-депутата Госдумы России от партии “Единая Россия”) и Михаила Воеводина. Партнерами россиян СМИ называют Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Ранее 30% акций принадлежали EastOne Виктора Пинчука.

Поправку Кисилевского поддержал во время голосования Председатель энергетического Комитета ВР Герус, которого часто связывают с Игорем Коломойским.

“Хочу поставить на подтверждение правку номер 881, автор Кисилевский, она учтена комитетом, но хочу, чтобы соответственно была учтена и при голосовании в зале”, — идется в стенограмме голосования.

Законопроект с поправкой о “зеленой” металлургии был принят парламентом 21 июля 228 голосами “за”. После подписания Президентом, соответствующие изменения опубликованы и введены в действие. Полный текст изменений здесь.

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