Над Білгородською областю росія нібито знищила снаряди РСЗВ "Ураган"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Засоби ППО нібито знищили над Бєлгородською областю росії дев'ять українських снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган". Про це повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.
Цитата
«Уночі 30 вересня близько 3.45 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням 9 снарядів реактивної системи залпового вогню «Ураган». Черговими засобами ППО над Білгородською областю знищено у повітрі всі 9 снарядів», — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Брянській області рв вибухи на підстанції, очевидці пишуть про зникнення світла