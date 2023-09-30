У Брянській області рв вибухи на підстанції, очевидці пишуть про зникнення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Брянській області Росії чути звуки вибухів на підстанції. Про це пишуть місцеві пабліки та викладають відео пожежі. Місцеві повідомляють про відсутність світла. Губернатор області повідомив про нібито атаку України безпілотниками у селищі Погар, передає УНН.
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За даними губернатора Брянської області Олександра Богомаза, унаслідок атаки дронів у селищі Погар порушено енергопостачання. Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.
Очевидці пишуть у соцмережах, що у селищі було чути звук, схожий на вибух, після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа.
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Нагадаємо
Напередодні дрон СБУ ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" у курській області.