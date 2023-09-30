В Брянской области рф взрывы на подстанции, очевидцы пишут об исчезновении света
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Брянской области россии слышны звуки взрывов на подстанции. Об этом пишут местные паблики и выкладывают видео пожара. Местные сообщают об отсутствии света. Губернатор области сообщил о якобы атаке Украины беспилотниками в поселке Погар, передает УНН.
Детали
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки дронов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Очевидцы пишут в соцсетях, что в поселке был слышен звук, похожий на взрыв, после этого на местной подстанции начался масштабный пожар.
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Напомним
Накануне дрон СБУ ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" в курской области.