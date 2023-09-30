Над Белгородской областью россия якобы уничтожила снаряды РСЗО "Ураган"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Средства ПВО якобы уничтожили над Белгородской областью России девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны России, передает УНН.
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«Ночью 30 сентября около 3.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все 9 снарядов», — говорится в сообщении.
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