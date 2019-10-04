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Начальнику Херсонської обласної ДСНС повідомлено про розтрату понад 200 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Слідчі ДБР повідомили про підозру начальнику Херсонської обласної ДСНС. За їхніми даними дії підозрюваного призвели до розтрати 235 тисяч гривень.

Начальнику Херсонської обласної ДСНС повідомлено про розтрату понад 200 тисяч гривень

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, що призвело до розтрати 235 тис. грн бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в 2016 році начальник ГУ ДСНС України в Херсонській області уклав договір на закупівлю 83 720 літрів бензину та 61 500 літрів дизельного палива на загальну суму близько 2,7 млн грн. Згодом він уклав додаткову угоду зі змінами до згаданого договору, за якою ціна за 1 літр бензину та дизельного палива була на 10% вищою першочергової вартості.

Експертизами встановлено, що зростання ціни на закуплені товари у той період часу не відбувалося. Таким чином, додаткові угоди були укладені безпідставно та з порушенням бюджетного законодавства. Це призвело до додаткової сплати бюджетних коштів за фактично поставлений товар у сумі понад 235 тисяч грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, готується клопотання про його відсторонення від займаної посади.

Начальнику ГУ ДСНС інкримінують зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжкі наслідки охоронюваним законам державним інтересам (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у Києві начальнику управління Дарницької РДА повідомили про підозру в розкраданні 400 тис. грн.

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