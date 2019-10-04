Начальнику Херсонской областной ГСЧС сообщено о растрате более 200 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Следователи ГБР сообщили о подозрении начальнику Херсонской областной ГСЧС. По их данным действия подозреваемого привели к растрате 235 тысяч гривен.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, что привело к растрате 235 тыс. грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в 2016 году начальник ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области заключил договор на закупку 83 720 литров бензина и 61 500 литров дизельного топлива на общую сумму около 2,7 млн грн. Впоследствии он заключил дополнительное соглашение с изменениями к упомянутому договору, по которому цена за 1 литр бензина и дизельного топлива была на 10% выше первоочередной стоимости.
Экспертизами установлено, что рост цены на закупленные товары в тот период времени не происходило. Таким образом, дополнительные соглашения были заключены безосновательно и с нарушением бюджетного законодательства. Это привело к дополнительной уплаты бюджетных средств за фактически поставленный товар в сумме более 235 тысяч грн.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, готовится ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.
Начальнику ГУ ГСЧС инкриминируют злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило тяжкие последствия охраняемым законам государственным интересам (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украина).
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Киеве начальнику управления Дарницкой РГА сообщили о подозрении в хищении 400 тыс. грн.