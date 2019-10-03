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У Києві начальнику управління Дарницької РДА повідомили про підозру в розкраданні 400 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Посадовцю столичної державної адміністрації Дарницького району та заступнику директора підрядної організації повідомленно про підозру в заволодінні державними коштами. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

У Києві начальнику управління Дарницької РДА повідомили про підозру в розкраданні 400 тис. грн

"Столичною прокуратурою спільно з СУ ГУ НП в м. Києві за матеріалами УЗЕ у Києві ДЗЕ НП України повідомлено про підозру начальнику Управління капітального будівництва Дарницької районної у Києві державної адміністрації та заступнику директора ТОВ "Контроль за будівництвом та технагляд "Кобуте", який здійснював технічний нагляд, у заволодінні державними коштами у сумі понад 400 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, між Управлінням капітального будівництва Дарницької РДА та підрядною організацією був укладений договір про виконання капітального ремонту приміщень загальноосвітнього навчального закладу №316 по проспекту Бажана у Дарницькому районі Києва на загальну суму 2,9 млн. грн.

У подальшому начальником Управління РДА та заступником директора ТОВ "Контроль за будівництвом та технагляд "Кобуте", що здійснював технічний нагляд, були підписані акти виконаних робіт.

"Однак, проведеними у ході досудового розслідування судовими експертизами встановлено та підтверджено фактичне невиконання підрядником робіт на суму понад 400 тис. грн, а саме не проведено заміну сантехніки, дверей тощо", - повідомили в прокуратурі.

У зв’язку з цим начальнику Управління капітального будівництва Дарницької РДА та заступнику директора ТОВ "Контроль за будівництвом та технагляд "Кобуте" повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, головам трьох селищних рад Київщини повідомлено про підозру за фактом розкрадань 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг.

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