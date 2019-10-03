В Киеве начальнику управления Дарницкой РГА сообщили о подозрении в хищении 400 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Должностному лицу столичной государственной администрации Дарницкого района и заместителю директора подрядной организации сообщили о подозрении в завладении государственными средствами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Столичной прокуратурой совместно с СУ ГУ НП в г. Киеве по материалам УЗЭ в Киеве ДЗЭ НП Украины сообщено о подозрении начальнику Управления капитального строительства Дарницкой районного в Киеве государственной администрации и заместителю директора ООО "Контроль за строительством и технадзор "Кобуте", который осуществлял технический надзор, в завладении государственными средствами в сумме свыше 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По данным следствия, между Управлением капитального строительства Дарницкой РГА и подрядной организацией был заключен договор о выполнении капитального ремонта помещений общеобразовательного учебного заведения №316 по проспекту Бажана в Дарницком районе Киева на общую сумму 2,9 млн грн.
В дальнейшем начальником Управления РГА и заместителем директора ООО "Контроль за строительством и технадзор "Кобуте", совершавшему технический надзор, были подписаны акты выполненных работ.
"Однако, проведенными в ходе досудебного расследования судебными экспертизами установлено и подтверждено фактическое невыполнение подрядчиком работ на сумму свыше 400 тыс. грн, а именно не произведена замена сантехники, дверей и т.д.", - сообщили в прокуратуре.
В связи с этим начальнику Управления капитального строительства Дарницкой РГА и заместителю директора ООО "Контроль за строительством и технадзор "Кобуте" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, главам трех поселковых советов Киевской области сообщено о подозрении по факту хищений 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог.