Трьох голів селищних рад у Київській області підозрюють у розкраданні 2,4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Головам трьох селищних рад Київщини повідомлено про підозру за фактом розкрадань 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає УНН.
"Столичною прокуратурою за результатами розслідування злочинної схеми з розкрадання майже 2,4 млн грн, виділених на ремонт доріг у Вишгородському районі Київщини, повідомлено про підозру головам трьох селищних рад Київської області", - йдеться у повідомленні.
Як установлено слідством, упродовж 2017-2018 років службові особи селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.
Правоохоронцями встановлено, що роботи проведено не повно та не якісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн. гривень.
За результатом розслідування 27.09.2019 головам Новопетрівської, Хотянівської та Новосілківської сільських рад вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, в липні поточного року за результатами спільної співпраці Київської місцевої прокуратури № 1, Голосіївського УП ГУНП в м. Києві та ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомлено про підозру директору підрядної організації у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України та проведено обшуки за місцем роботи і проживання, в ході яких вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність посадовців.
Нагадаємо, у Києві дві аферистки ошукали щонайменше 23 особи на оренді квартири.