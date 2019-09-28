Трех глав поселковых советов в Киевской области подозревают в хищении 2,4 млн гривен

Столичной прокуратурой по результатам расследования преступной схемы по хищению почти 2,4 млн грн, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе Киевской области, сообщается о подозрении главам трех поселковых советов Киевской области.

Как установлено следствием, в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

Правоохранителями установлено, что работы проведены не полностью и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн. гривен.

По результатам расследования 27.09.2019 председателям Новопетровского, Хотяновского и Новосилкивской сельских советов вручены письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в июле текущего года по результатам совместного сотрудничества Киевской местной прокуратуры № 1, Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГВ БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщено о подозрении директору подрядной организации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст . 27 ч.5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и проведены обыски по месту работы и жительства, в ходе которых изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность должностных лиц.

Напомним, в Киеве две аферистки обманули меньшей мере 23 человека на аренде квартиры.