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У Києві дві аферистки ошукали щонайменше 23 особи на оренді квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Київською прокуратурою спільно з нацполіцією припинено злочинну діяльність квартирних аферисток. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає УНН.

У Києві дві аферистки ошукали щонайменше 23 особи на оренді квартири

“За результатами спільної роботи Київської місцевої прокуратури № 6 та Печерського управління поліції викрито та затримано двох місцевих мешканок, які під приводом надання послуг із оренди житла заволодівали грошовими коштами громадян”, — йдеться у повідомленні.

У пресцентрі пояснили, що з метою незаконної наживи дві жительки міста Києва у червні поточного року винайняли офісне приміщення на вул. Еспланадній, куди запрошували потенційних орендарів квартир. За результатами таких візитів 23 потерпілих особи сплатили за перший і останній місяць оренди квартири від 13 до 15 тис. гривень, однак так і не отримали орендованого житла.

Ошукані громадяни звернулися до правоохоронних органів із повідомленнями про кримінальні правопорушення.

“За результатами опрацювання розпочатих кримінальних проваджень Київською місцевою прокуратурою N6 спільно з Печерським управлінням поліції проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких задокументовано злочинну діяльність шахрайок та затримано останніх в порядку ст. 208 КПК України після заволодіння грошовими коштами чергового “орендаря”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають необхідні слідчі (розшукові), процесуальні дії та вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

У прокуратурі звернулись до громадян, хто постраждав від дій аферисток: “просимо повідомити про такі факти Печерське управління поліції або Київську місцеву прокуратуру N6”.

Нагадаємо, у Києві аферист під приводом збуту елітних авто ошукав людей на 27 млн грн.

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