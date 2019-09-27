У Києві дві аферистки ошукали щонайменше 23 особи на оренді квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Київською прокуратурою спільно з нацполіцією припинено злочинну діяльність квартирних аферисток. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“За результатами спільної роботи Київської місцевої прокуратури № 6 та Печерського управління поліції викрито та затримано двох місцевих мешканок, які під приводом надання послуг із оренди житла заволодівали грошовими коштами громадян”, — йдеться у повідомленні.
У пресцентрі пояснили, що з метою незаконної наживи дві жительки міста Києва у червні поточного року винайняли офісне приміщення на вул. Еспланадній, куди запрошували потенційних орендарів квартир. За результатами таких візитів 23 потерпілих особи сплатили за перший і останній місяць оренди квартири від 13 до 15 тис. гривень, однак так і не отримали орендованого житла.
Ошукані громадяни звернулися до правоохоронних органів із повідомленнями про кримінальні правопорушення.
“За результатами опрацювання розпочатих кримінальних проваджень Київською місцевою прокуратурою N6 спільно з Печерським управлінням поліції проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких задокументовано злочинну діяльність шахрайок та затримано останніх в порядку ст. 208 КПК України після заволодіння грошовими коштами чергового “орендаря”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі тривають необхідні слідчі (розшукові), процесуальні дії та вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
У прокуратурі звернулись до громадян, хто постраждав від дій аферисток: “просимо повідомити про такі факти Печерське управління поліції або Київську місцеву прокуратуру N6”.
Нагадаємо, у Києві аферист під приводом збуту елітних авто ошукав людей на 27 млн грн.