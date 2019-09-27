В Киеве две аферистки обманули по меньшей мере 23 человека на аренде квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Киевской прокуратурой совместно с нацполицией прекращена преступная деятельность квартирных аферисток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“По результатам совместной работы Киевской местной прокуратуры № 6 и Печерского управления полиции раскрыты и задержаны двое местных жительниц, которые под предлогом оказания услуг по аренде жилья завладевали денежными средствами граждан”, — говорится в сообщении.
В пресс-центре объяснили, что с целью незаконной наживы две жительницы города Киева в июне текущего года сняли офисное помещение на ул. Эспланадной, куда приглашали потенциальных арендаторов квартир. По результатам таких визитов 23 пострадавших лица уплатили за первый и последний месяц аренды квартиры от 13 до 15 тыс. гривен, однако так и не получили арендованного жилья.
Обманутые граждане обратились в правоохранительные органы с сообщениями об уголовных правонарушениях.
“По результатам обработки начатых уголовных производств Киевской местной прокуратурой N6 совместно с Печерским управлением полиции проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в ходе которых задокументирована преступная деятельность мошенниц и задержан последних в порядке ст. 208 УПК Украины после завладения денежными средствами очередного “арендатора”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные), процессуальные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
В прокуратуре обратились к гражданам, пострадавшим от действий аферисток: “просим сообщить о таких фактах Печерское управление полиции или Киевскую местную прокуратуру N6”.
Напомним, в Киеве аферист под предлогом сбыта элитных авто обманул людей на 27 млн грн.