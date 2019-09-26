У Києві аферист під приводом збуту елітних авто ошукав людей на 27 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який під приводом продажу елітних автомобілів ошукав потерпілих на 27 млн грн. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Київською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт відносно зловмисника, котрий шляхом обману заволодівав грошовими коштами в особливо великих розмірах та займався збутом наркотичних засобів”, — йдеться в повідомленні.
Так, у період з 2015 по 2017 рік, зловмисник пропонував громадянам послуги щодо купівлі-продажу елітних автомобілів та інвестування в залізничні перевезення. Чоловік забирав гроші, а зобов’язання не виконував.
“В ході досудового розслідування встановлено 5 потерпілих, яким завдано збитків на зальну суму 27 млн грн. Крім того, продовжуючи вчиняти кримінальні правопорушення, зловмисник був викритий правоохоронцями на збуті наркотичного засобу — кокаїн”, — йдеться в повідомленні.
Підозрюваний в період з березня по липень 2019 року переховувався від слідства, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.
“На даний час підозрюваний знаходиться в Київському слідчому ізоляторі під вартою. Обвинувальний акт за ч.4 ст.190 (шахрайство — ред.) та ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів — ред.) КК України скеровано до Солом’янського районного суду для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці викрили організаторів та виконавців шахрайських схем будування житлових комплексів в Ірпені Київської області на понад 80 млн грн.