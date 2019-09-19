На Київщині викрито будівельних шахраїв, які ошукали людей на понад 80 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Правоохоронці викрили організаторів та виконавців шахрайських схем будування житлових комплексів в Ірпені Київської області на понад 80 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.
“Слідчі поліції Київської області спільно з оперативниками УЗЕ та прокуратурою, сьогодні вранці розпочали обшуки в організаторів та виконавців шахрайських схем будування ЖК „Фрешсіті“, ЖК „Панорамний 2“, ЖК „Княжий двір“, що розташовані у місті Ірпінь. Справи старі, час втрачено, важко, але рухатися треба. Злочинець повинен нести покарання!”, -написав Нєбитова.
За його словами, потерпілих від дій шахраїв понад 1500 громадян та завдано збитків на понад 80 млн грн.
“Плануємо сьогодні оголосити підозри за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство —ред.) двом особам, які виконували ролі „директора“ та „бухгалтера“ і приймали готівкові кошти у людей нібито як інвестиції у будування вказаних ЖК та вручити клопотання до суду на запобіжний захід — тримання під вартою!”, — повідомив Нєбитова.
Також, Нєбитова повідомляє, що основний організатор наразі переховується за кордоном.
“На підставі матеріалів розслідування йому готують повідомлення про підозру заочно. А далі, арешт, оголошення в міжнародний розшук і сподіваюсь екстрадиція”, — додав він.
Нагадаємо, у передмісті столиці один з найбільших ЖК України переживає не найкращі часи. Засновники бізнесу другий рік не можуть поділити права власності.