На Киевщине разоблачили строительных мошенников, которые обманули людей на более 80 млн грн

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54597 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 102510 просмотра

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6 марта, 14:10 • 109620 просмотра

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства жилых комплексов в Ирпене Киевской области более чем 80 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook главы полиции Киевской области Андрея Небытова.

“Следователи полиции Киевской области совместно с оперативниками УЗЭ и прокуратурой, сегодня утром начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства ЖК „Фрешсити“, ЖК „Панорамный 2“, ЖК „Княжий двор“, расположенных в городе Ирпень. Дела старые, время потеряно, трудно, но двигаться надо. Преступник должен нести наказание!”, -Написал Небытов.

По его словам, пострадавших от действий мошенников более 1500 граждан и нанесен ущерб более чем 80 млн грн.

“Планируем сегодня объявить подозрения по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество — ред.) двум лицам, выполняли роли „директора“ и „бухгалтера“ и принимали наличные средства у людей якобы как инвестиции в строительство указанных ЖК и вручить ходатайство в суд на меру пресечения — содержание под стражей!”, — сообщил Небытов.

Также, Небытов сообщает, что основной организатор пока скрывается за границей.

“На основании материалов расследования ему готовят сообщение о подозрении заочно. А дальше, арест, объявление в международный розыск и надеюсь экстрадиция”, — добавил он.

Напомним, в пригороде столицы один из крупнейших ЖК Украины переживает не лучшие времена. Основатели бизнеса второй год не могут поделить права собственности.

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