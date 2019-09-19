На Киевщине разоблачили строительных мошенников, которые обманули людей на более 80 млн грн

“Следователи полиции Киевской области совместно с оперативниками УЗЭ и прокуратурой, сегодня утром начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства ЖК „Фрешсити“, ЖК „Панорамный 2“, ЖК „Княжий двор“, расположенных в городе Ирпень. Дела старые, время потеряно, трудно, но двигаться надо. Преступник должен нести наказание!”, -Написал Небытов.

По его словам, пострадавших от действий мошенников более 1500 граждан и нанесен ущерб более чем 80 млн грн.

“Планируем сегодня объявить подозрения по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество — ред.) двум лицам, выполняли роли „директора“ и „бухгалтера“ и принимали наличные средства у людей якобы как инвестиции в строительство указанных ЖК и вручить ходатайство в суд на меру пресечения — содержание под стражей!”, — сообщил Небытов.

Также, Небытов сообщает, что основной организатор пока скрывается за границей.

“На основании материалов расследования ему готовят сообщение о подозрении заочно. А дальше, арест, объявление в международный розыск и надеюсь экстрадиция”, — добавил он.

Напомним, в пригороде столицы один из крупнейших ЖК Украины переживает не лучшие времена. Основатели бизнеса второй год не могут поделить права собственности.