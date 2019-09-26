В Киеве аферист под предлогом сбыта элитных авто обманул людей на 27 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который под предлогом продажи элитных автомобилей обманул потерпевших на 27 млн грн. Об этом передает УНН ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Киевской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении злоумышленника, который обманным путем овладевал денежными средствами в особо крупных размерах и занимался сбытом наркотических средств”, — говорится в сообщении.
Так, в период с 2015 по 2017 год, злоумышленник предлагал гражданам услуги по купле-продаже элитных автомобилей и инвестирования в железнодорожные перевозки. Мужчина забирал деньги, а обязательства не выполнял.
“В ходе досудебного расследования установлено 5 пострадавших, которым нанесен ущерб на зального сумму 27 млн грн. Кроме того, продолжая совершать уголовные преступления, злоумышленник был уличен правоохранителями по сбыту наркотического средства — кокаин”, — говорится в сообщении.
Подозреваемый в период с марта по июль 2019 года скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.
“В настоящее время подозреваемый находится в Киевском следственном изоляторе под стражей. Обвинительный акт по ч.4 ст.190 (мошенничество — ред.) и ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — ред.) УК Украина направлено в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители разоблачили организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства жилых комплексов в Ирпене Киевской области более чем 80 млн грн.