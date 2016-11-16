Начальника Чернівецької екоінспекії у затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Начальника відділу Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що чиновник систематично здирав з приватного підприємця гроші за безперешкодну вибірку гравійно-піщаної суміші, пообіцявши не вживати заходів державного контролю.
Правоохоронці затримали зловмисника у службовому приміщенні під час отримання чергового хабара в розмірі чотириста доларів США.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання хабарів начальником екоінспекції.