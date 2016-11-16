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Начальника Чернівецької екоінспекії у затримали на хабарі

Начальника Чернівецької екоінспекії у затримали на хабарі

Київ • УНН

 • 8404 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Начальника відділу Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що чиновник систематично здирав з приватного підприємця гроші за безперешкодну вибірку гравійно-піщаної суміші, пообіцявши не вживати заходів державного контролю.

Правоохоронці затримали зловмисника у службовому приміщенні під час отримання чергового хабара в розмірі чотириста доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання хабарів начальником екоінспекції.

Українські Національні Новини

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