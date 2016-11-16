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15 марта, 19:03 • 110029 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152031 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128561 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121748 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107607 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102874 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98436 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128078 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127523 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Начальника Черновицкой экоинспекии поймали на взятке

Начальника Черновицкой экоинспекии поймали на взятке

Киев • УНН

 • 8404 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Начальника отдела Государственной экологической инспекции в Черновицкой области разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что чиновник систематически сдирал с частного предпринимателя деньги за беспрепятственную выборку гравийно-песчаной смеси, пообещав не принимать мер государственного контроля.

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном помещении во время получения очередной взятки в размере четыреста долларов США.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов вымогательства взяток начальником экоинспекции.

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