Начальника Черновицкой экоинспекии поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Начальника отдела Государственной экологической инспекции в Черновицкой области разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что чиновник систематически сдирал с частного предпринимателя деньги за беспрепятственную выборку гравийно-песчаной смеси, пообещав не принимать мер государственного контроля.
Правоохранители задержали злоумышленника в служебном помещении во время получения очередной взятки в размере четыреста долларов США.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов вымогательства взяток начальником экоинспекции.