НАБУ затримало підозрюваного у справі Мартиненка

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро України затримало особу, яка може бути причетною до заволодіння коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” у сумі 6,4 млн євро, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Бюро.

“11 жовтня 2018 року в м.Києві детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали особу, ймовірно причетну до заволодіння коштами ДП “НАЕК „Енергоатом“ в сумі 6,4 млн євро. Затриманий із листопада 2017 року перебував у розшуку”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Бюро, дії підозрюваного кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Пособництво у заволодінні організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі”).

У НАБУ уточнили, що цій особі повідомлено про підозру та оголошено у розшук у листопаді 2017 року.

За даними слідства, розповіли у прес-службі, підозрюваний особисто за вказівкою колишнього народного депутата України (Миколи Мартиненка — ред.) виступав представником компанії “BRADCREST INVESTMENTS S.A.” (Панамська Республіка).

“У банківських установах Швейцарії він відкривав розрахункові рахунки цієї компанії для того, щоб на них надходили кошти (“відкати”) від чеської компанії “SKODA JS a.s.”. У подальшому таким чином на рахунки панамської компанії надійшло 6,4 млн євро. За даними детективів, підозрюваний особисто домовлявся з представниками чеської компанії “SKODA JS a.s.” щодо розмірів перерахувань “відкатів”, — зазначили у відомстві.

Крім того, як встановило слідство, підозрюваний відкрив ще низку розрахункових рахунків компаній, бенефіціарним власником яких був екс-народний депутат, в європейських банківських установах. Із використанням цих рахунків здійснювалася подальша легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинних шляхом.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) КК України.

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