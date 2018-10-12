НАБУ задержало подозреваемого по делу Мартыненко

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало лицо, которое может быть причастным к завладению средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме 6,4 млн евро, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Бюро.

“11 октября 2018 года в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали человека, вероятно причастного к завладению средствами ГП „НАЭК „Энергоатом“ в сумме 6,4 млн евро. Задержанный с ноября 2017 года находился в розыске“, — говорится в сообщении.

По информации Бюро, действия подозреваемого квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере").

В НАБУ уточнили, что этому лицу было сообщено о подозрении и объявлено в розыск в ноябре 2017 года.

По данным следствия, рассказали в пресс-службе, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины (Николая Мартыненко — ред.) выступал представителем компании "BRADCREST INVESTMENTS SA" (Панамская Республика).

"В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства ("откаты") от чешской компании “SKODA JS as”. В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании “SKODA JS as” относительно размеров перечислений “откатов”, — отметили в ведомстве.

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще пяти человек в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК Украины.

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