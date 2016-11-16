НАБУ вважає, що підозрюваний голова Рахункової палати Р.Магута може втекти у Донецьк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро України вважають, що підозрюваний у махінаціях із житлом голова Рахункової палати України Роман Магута може втекти у Донецьк. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
“НАБУ не може погодитися з позицію органів прокуратури, висвітленою у ЗМІ, щодо обрання запобіжного заходу голові Рахункової палати України не пов’язаного з триманням під вартою. Зокрема, через високий ризик його втечі до тимчасово окупованої території (м. Донецьк), де підозрюваний та члени родини мають об’єкти житлової нерухомості”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і детективи НАБУ повідомили про підозру голові Рахункової палати України Р.Магуті і у САП вже підготовили клопотання до суду про арешт предмету злочину, а також про обрання запобіжного заходу.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Генпрокурор Ю.Луценко підписав повідомлення про підозру голові Рахункової палати Р.Магуті.