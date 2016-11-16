НАБУ считает, что подозреваемый председатель Счетной палаты Р.Магута может убежать в Донецк
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины считают, что подозреваемый в махинациях с жильем председатель Счетной палаты Украины Роман Магута может убежать в Донецк. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"НАБУ не может согласиться с позицией органов прокуратуры, освещенной в СМИ, об избрании меры пресечения председателю Счетной палаты Украины не связанной с содержанием под стражей. В частности, из-за высокого риска его бегства до временно оккупированной территории (г. Донецк), где подозреваемый и члены семьи имеют объекты жилой недвижимости ", - говорится в сообщении.
Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Счетной палаты Украины Р.Магуте и в САП уже подготовили ходатайство в суд об аресте предмета преступления, а также об избрании меры пресечения.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Генпрокурор Ю.Луценко подписал уведомление о подозрении председателю Счетной палаты Р.Магуте.