НАБУ та СБУ проводять обшуки у "Адміністрації морських портів України"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП „Адміністрація морських портів України“, його філіях та за місцем проживання посадовців „АМПУ“ в Києві, Одесі та Одеській області”, — вказано у повідомленні.
Слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють в межах розслідування можливих зловживань посадовців “АМПУ” при закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.
Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст. 364 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ.
Як передавав УНН, детективи Національного антикорупційного бюро здійснили низку обшуків у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України у рамках розслідування щодо можливої розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України бюджетних коштів.