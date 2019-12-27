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НАБУ та СБУ проводять обшуки у "Адміністрації морських портів України"

НАБУ та СБУ проводять обшуки у "Адміністрації морських портів України"

Київ • УНН

 • 18971 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП „Адміністрація морських портів України“, його філіях та за місцем проживання посадовців „АМПУ“ в Києві, Одесі та Одеській області”, — вказано у повідомленні.

Слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють в межах розслідування можливих зловживань посадовців “АМПУ” при закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.

Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст. 364 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ.

Як передавав УНН, детективи Національного антикорупційного бюро здійснили низку обшуків у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України у рамках розслідування щодо можливої розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України бюджетних коштів.

Українські Національні Новини

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