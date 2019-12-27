НАБУ и СБУ проводят обыски в "Администрации морских портов Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Детективы НАБУ вместе с СБУ за процессуального руководства САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП “Администрация морских портов Украины”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП „Администрация морских портов Украины“, его филиалах и по месту жительства должностных лиц „АМПУ“ в Киеве, Одессе и Одесской области”, — указано в сообщении.
Следственные действия санкционированы. Осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц “АМПУ” при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.
Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст. 364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весной 2019 года по материалам СБУ.
Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро провели ряд обысков в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины в рамках расследования о возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики Украины бюджетных средств.