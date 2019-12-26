У НАБУ пояснили, чому прийшли з обшуками в Мінінформполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро здійснили низку обшуків у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України у рамках розслідування щодо можливої розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків, зокрема й у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України. Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливої розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України за попередньою змовою зі службовцями ДП „Центр захисту інформаційного простору України“ та представниками приватних компаній бюджетних коштів, отриманих для фінансування проектів із захисту національного інформаційного простору”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що попередньо розслідування проводили за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Повідомляється, що розслідування фактів розтрати коштів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року за власними напрацюваннями.
Нагадаємо, у Мінінформполітики заявили, що до них прийшли з обшуками з НАБУ.