В НАБУ объяснили, почему пришли с обысками в Мининформполитики

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков, в том числе в помещениях бывшего министерства информационной политики Украины. Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики Украины по предварительному сговору со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных на финансирование проектов по защите национального информационного пространства", - говорится в сообщении.

Указано, что предварительно расследование проводили по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сообщается, что расследование фактов растраты средств детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года по собственным наработками.

Напомним, в Мининформполитики заявили, что к ним пришли с обысками с НАБУ.