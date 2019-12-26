У Мінінформполітики заявили, що до них прийшли з обшуками з НАБУ

КИЇВ. 26 грудня. УНН. До Мінінформполітики сьогодні прийшли з обшуками з Національного антикорупційного бюро - в межах справи щодо тендера на 15 мільйонів гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN. Про це заявив державний секретар міністерства Артем Біденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.