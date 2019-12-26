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У Мінінформполітики заявили, що до них прийшли з обшуками з НАБУ

У Мінінформполітики заявили, що до них прийшли з обшуками з НАБУ

Київ • УНН

 • 9514 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. До Мінінформполітики сьогодні прийшли з обшуками з Національного антикорупційного бюро - в межах справи щодо тендера на 15 мільйонів гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN. Про це заявив державний секретар міністерства Артем Біденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП "Захист інформаційного простору", підпорядкованому Міністерству, відбуваються обшуки НАБУ. Обшуки проходять в рамках справи щодо тендера, проведеного 2018 року на сумму 15 мільйонів гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN", - повідомив Біденко.

З його слів, за версією слідства, переможець тендеру "компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN".

"МІП не має чого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, аби якомога швидше зафіксувати висновки", - додав чиновник.

Нагадаємо, реклама від колишнього Мінінформполітики коштувала українцям майже 260 млн грн.

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