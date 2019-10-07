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Щедрий піар: реклама від колишнього Мінінформполітики коштувала українцям майже 260 млн грн

Київ • УНН

 • 9789 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Попри реорганізацію Міністерства інформаційної політки та створення нового Міністерства культури, молоді та спорту, держпідприємство старого МІП продовжує активно оголошувати мільйонні тендери на закупівлю послуг зі створення та поширення інформаційних матеріалів. При цьому, розмір держкоштів, які наразі готується витратити ДП колишнього Мінінформполітики - “Центр захисту інформаційного простору” - захмарний, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель Prozorro.

Щедрий піар: реклама від колишнього Мінінформполітики коштувала українцям майже 260 млн грн

Так, ДП “Центр захисту інформаційного простору” було засновано Міністерством інформполітики у грудні 2017 року. За час свого існування держпідприємство провело 296 успішних закупівель, переважно послуг із розміщення інформаційних матеріалів, піару, виготовлення кіноплівок та друку поліграфічної продукції, на загальну суму 259 млн грн.

При цьому більшість з цих закупівель (249) булі проведені за неконкурентною процедурою. 

Після реорганізації МІП, згадане ДП свою діяльність не припиняє, і 5 жовтня, зокрема, оголосило черговий тендер на послуги зі створення та поширення інформаційних продуктів у вітчизняних ЗМІ на суму 2,9 млн грн. 

Ще один схожий тендер було оголошено 4 жовтня – на суму 3,5 млн. Теж на послуги з поширення інформаційних продуктів у ЗМІ. 

В обох випадках йдеться про потребу в розповсюдженні інформаційних матеріалів протягом лише одного місяця.

“Упродовж орієнтовного періоду листопад-грудень 2019 року”, - вказано в оголошенні ДП.

Тобто, держпідприємство колишнього МІПу витратить понад 5 млн грн за тиражування інформаційних продуктів на радіо і телебаченні всього за 1 місяць роботи майбутніх переможців закупівель.

Ще 280 тис. грн ДП “Центр захисту інформаційного простору” має намір сплатити за комплекс послуг з виробництва видавничої продукції. 

У даному випадку мова про друк книги “Біла книга” англійською мовою орієнтовним обсягом на 420-450 сторінок та тиражем у 1000 примірників. Тендер було оголошено 30 вересня поточного року.

Нагадаємо, на відновлення аварійних дамб Прикарпаття потребує 260 млн грн. Також саме у таку цифру слідчі військової прокуратури оцінили збиток України від захоплення російськими військовими українських кораблів у Керченській затоці.

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