Щедрый пиар: реклама от бывшего Мининформполитикы стоила украинцам почти 260 млн грн

КИЕВ. 7 октября. УНН. Несмотря на реорганизацию Министерства информационной политки и создание нового Министерства культуры, молодежи и спорта, госпредприятие старого МИП продолжает активно объявлять миллионные тендеры на закупку услуг по созданию и распространению информационных материалов. При этом, размер госсредств, которые сейчас готовится потратить ГП бывшего Мининформполитикы - "Центр защиты информационного пространства" - заоблачный, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.