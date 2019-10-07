Щедрый пиар: реклама от бывшего Мининформполитикы стоила украинцам почти 260 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Несмотря на реорганизацию Министерства информационной политки и создание нового Министерства культуры, молодежи и спорта, госпредприятие старого МИП продолжает активно объявлять миллионные тендеры на закупку услуг по созданию и распространению информационных материалов. При этом, размер госсредств, которые сейчас готовится потратить ГП бывшего Мининформполитикы - "Центр защиты информационного пространства" - заоблачный, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.
Так, ГП "Центр защиты информационного пространства" было основано Министерством информполитики в декабре 2017 года. За время своего существования госпредприятие провело 296 успешных закупок, преимущественно услуг по размещению информационных материалов, пиара, изготовление кинопленок и печати полиграфической продукции на общую сумму 259 млн грн.
При этом большинство из этих закупок (249) были проведены по неконкурентной процедуре.
После реорганизации МИП, упомянутое ГП свою деятельность не прекращает, и 5 октября, в частности, объявило очередной тендер на услуги по созданию и распространению информационных продуктов в отечественных СМИ на сумму 2,9 млн грн.
Еще один похожий тендер был объявлен 4 октября - на сумму 3,5 млн. Тоже на услуги по распространению информационных продуктов в СМИ.
В обоих случаях речь идет о необходимости распространения информационных материалов в течение всего месяца.
"В течение ориентировочного периода ноябрь-декабрь 2019 года", - указано в объявлении ГП.
То есть, госпредприятие бывшего МИПа потратит более 5 млн грн за тиражирование информационных продуктов на радио и телевидении всего за 1 месяц работы будущих победителей закупок.
Еще 280 тыс. грн ГП "Центр защиты информационного пространства" намерено заплатить за комплекс услуг по производству издательской продукции.
В данном случае речь о печати книги "Белая книга" на английском языке ориентировочным объемом на 420-450 страниц и тиражом в 1000 экземпляров. Тендер был объявлен 30 сентября текущего года.
Напомним, на восстановление аварийных дамб Прикарпатья необходимо 260 млн грн. Также именно в такую цифру следователи военной прокуратуры оценили ущерб Украины от захвата российскими военными украинских кораблей в Керченском заливе.